В Болгарии задержали российского бизнесмена, чье морское судно взорвалось в порту Бейрута

В Болгарии был задержан россиянин, который являлся собственником грузового судна, взорвавшегося в Бейруте в 2020 году. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«Российский владелец грузового судна, связанного с грузом аммиачной селитры, который оказался в центре мощного взрыва в порту Бейрута в 2020 году, был арестован в Болгарии», — указано в материале газеты Associated press. Отмечается, что Игорь Гречушкин был задержан через пять лет после выдачи ордера на его арест ливанским следственным судьей через Интерпол. Также ордер был выдан на арест капитана судна Бориса Прокошева.
В материале указано, что идет подготовка документов с просьбой о его передаче в Ливан для допроса. В случае отказа в перевозке мужчина будет допрошен в Болгарии.
Четвертого августа 2020 года в результате взрыва аммиачной селитры на судне в Бейруте погибло 218 человек, а более 6000 получили ранения. Помимо пострадавших и жертв, взрыв нанес ущерб городу на миллиарды долларов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.