СМИ назвали сроки запуска и стоимость воздушного такси в Москве

Вертолетный рейс можно будет заказать через приложение на смартфоне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Воздушное такси в Москве может появиться к 2022 году. Это будет совместный проект компании «Яндекс» и «Вертолеты России». Сейчас разработчики проводят испытания и сертификацию машин.

Договор о сотрудничестве между компаниями был подписан во время аэрокосмического салона МАКС-2019. Теперь сторонам, как пишет газета «Известия», необходимо разработать экосистему, которая включает беспилотники и пилотируемый транспорт.

В холдинге «Вертолеты России» изданию пояснили, что в качестве основного вида транспорта выбран вертолет VRT500, однако его использование станет возможным только после испытаний и сертификации. Эту работу планируется завершить к 2022 году. Бизнес-модель будут отрабатывать на вертолетах «Ансат». VTR500, в свою очередь, способен перевозить одновременно 5-6 пассажиров, преодолевать расстояние до 1 тысячи километров и развивать скорость до 230 километров в час.

«Наша цель — создать такую модель, чтобы полет на вертолете был сопоставим по цене с поездкой по тому же маршруту на автомобиле бизнес-класса», — пояснили в компании «Яндекс», отметив, что вертолетные рейсы можно будет заказать через приложение на смартфоне. Стоимость полета разработчики планируют сократить до 3 тысяч рублей. На первом этапе будут использоваться уже имеющиеся вертолетные площадки в Москве и Подмосковье. Сами полеты хотят организовать от МКАД, а в перспективе — от Садового кольца.