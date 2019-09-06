Путин пообещал смягчить наказания по экономическим статьям

Владимир Путин выступил против заключения под стражу экономических преступников Фото: Илья Московец © URA.RU

Экономические статьи нужно либерализовать и не сажать по ним людей в тюрьму. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Моя позиция заключается в том, что эти статьи нужно либерализовать», — заявил на встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Вместо заключения под стражу нужно выбирать другие формы наказания: подписка о невыезде и домашний арест, отмечает агентство Nation News. Путин добавил, что нужно найти баланс между интересами государства, физических лиц и групповыми интересами.

Таким образом президент отреагировал на слова гендиректора компании «Доброфлот» Александра Ефремова, который рассказал о «запутанной» ситуации с регистрацией улова на санитарном контроле. По словам бизнесмена, из-за неточностей на пунктах пропуска некоторых предпринимателей заключают под стражу. Он подчеркнул, что это наносит «социальный вред», потому что руководство приходится увольнять.

Как писало ранее «URA.RU», уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов предложил амнистировать предпринимателей и родителей одиночек. Речь шла только о тех заключенных, которые ранее не привлекались по тяжким уголовным статьям, напоминает телеканал 360.