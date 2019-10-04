В Кремле прокомментировали награждение главы «Ростеха» званием Героя России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о присвоении генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову звания Героя России. Ранее сообщения об этом появились в ряде СМИ.
«Такого указа не публиковалось, это единственное, что я вам могу сказать», — цитирует «Ведомости» Дмитрия Пескова. При этом ранее о присвоении Сергею Чемезову звания Героя России изданию подтвердил высокопоставленный чиновник кремлевской администрации. Также несколько источников сообщили о том, что соответствующий документ был подписан несколько недель назад.
По информации СМИ, званию Героя России Чемезову присвоили за вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности России. Ранее «URA.RU» писал, что в 2018 году аналогичную награду получили первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер Юрий Борисов, отмеченные за создание новых видов вооружений.