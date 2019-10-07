Политолог: Чубайс и Абрамович смогут получать льготы для «жертв перестройки»

Получать льготы в качестве «жертв перестройки» вполне смогут глава «Роснано» Анатолий Чубайс и российский олигарх Роман Абрамович. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал политолог Станислав Белковский.
«Те, кому во времена перестройки было 25-45 лет пережили крупнейшую гуманитарную катастрофу. К числу этих людей относятся, например, Анатолий Чубайс и большинство олигархов во главе с Романом Абрамовичем. И поэтому я согласен, что они заслуживают льгот. Но эти люди свою компенсацию уже получили в 90-е годы путем предоставления им гигантской собственности и государственных денег. А вот я не получил льгот. Поэтому я бы поддержал эту инициативу только при условии, что льготы будут предоставлены и тем, кому в эпоху перестройки ещё не было 20-ти. Они понесли самый большой моральный и физический ущерб», — заявил он в своей авторской программе «Время Белковского».
Выделить категорию «жертвы перестройки» и наделить соответствующих людей льготами предложил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке, депутат от ЛДПР Борис Чернышов. По мнению автора инициативы, перестройка во второй половине 80-х годов стала крупнейшей катастрофой для миллионов жителей Советского Союза. В большей степени пострадали те, кому тогда было 25-45 лет.
Инициативу парламентария эксперты сразу же восприняли неоднозначно. Так, экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев направил депутата Бориса Чернышева к психиатру, а бывший вице-президент России Александр Руцкой назвал инициативу народного избранника «глупой». А вот коллега Чернышова по Госдуме Наталья Костенко предложение «жириновца» поддержала, напоминает агентство Nation News.