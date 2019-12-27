26 декабря 2019
25 декабря 2019
24 декабря 2019

Экс-президент пермского хоккейного клуба вернет «золотой парашют», которой сам себе выписал

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший президент пермского ХК «Молот-Прикамье» вернет часть выходного пособияФото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший президент пермского хоккейного клуба «Молот-Прикамье» Герман Третьяков вернет выходное пособие, которое получил в 2017 году. Речь идет о сумме более 1,3 млн рублей, полученную им при увольнении из ООО «Универсальный дворец спорта Молот-Прикамье». Платежи Третьякову частично были признаны недействительными, указано в постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда.

«Взыскать с Третьякова Германа Юрьевича в пользу ООО „Универсальный дворец спорта Молот-Прикамье“ 780 233 рубля», — говорится в постановлении суда.

Указанное юридическое лицо до ноября 2017 года управляло одноименным дворцом спорта, директором которого являлся Третьяков. Спустя год общество было признано банкротом, в отношении него открыта процедура конкурсного производства. Признания незаконной сделки по выплате экс-президенту ХК «Молот-Прикамье» выходного пособия добивался конкурсный управляющий. Третьяков покинул пост президента ХК «Молот-Прикамье» в апреле этого года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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