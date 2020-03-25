В Минобороны рассказали о спецмерах при подготовке к параду Победы во время коронавируса

В рамках подготовки к параду Победы, который состоится на Красной площади 9 мая, весь личный состав прошел инструктаж о соблюдении правил личной гигиены, а также углубленное медобследование на фоне распространения коронавируса. Измеряют температуру будущие участники парада несколько раз в день. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Подготовка личного состава, военной техники, вооружения к параду в день 75-летия Победы проходит в плановом порядке», — приводит ответ ведомства РБК. В рамках борьбы с коронавирусом иностранные военнослужащие дважды пройдут карантин.
Участников парада временно разместили в воинских частях московского гарнизона и учебных заведениях Минобороны. Как пояснили в пресс-службе ведомства, здесь уже установили бактерицидные ультрафиолетовые лампы. Создан запас медикаментов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.
Ранее в Кремле оценили возможность отмена парада Победы. Решение по этому вопросу пока не принято, передает RT. Предполагается, что в параде примут участие 225 единиц вооружения и военной техники. Участие уже подтвердили 17 лидеров, среди которых президенты Франции, Кубы, Индии, Белоруссии, Сербии, Молдавии и Чехии.
По текущим данным, всего в мире зарегистрировано более 424 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них вылечились более 109 тысяч, умерли почти 19 тысяч человек. В России количество зараженных достигло 658 человек. Больше всего пациентов с коронавирусом — в Москве.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «