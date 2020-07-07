ФСБ задержала трех лидеров террористов и четверых активных участников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Семь террористов организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена на территории России) задержаны в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

«В Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“», — цитирует ТАСС пресс-службу ФСБ. Отмечается, что во время операции задержаны три лидера группировки и четверо активных участников.

Ранее ФСБ задержала задержала двух членов банд террориста Шамиля Басаева и наемника Хаттаба. В 1999 году они участвовали в нападении на Дагестан.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.