В Крыму задержали банду террористов. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
ФСБ задержала трех лидеров террористов и четверых активных участников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Семь террористов организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена на территории России) задержаны в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

«В Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“», — цитирует ТАСС пресс-службу ФСБ. Отмечается, что во время операции задержаны три лидера группировки и четверо активных участников.

Ранее ФСБ задержала задержала двух членов банд террориста Шамиля Басаева и наемника Хаттаба. В 1999 году они участвовали в нападении на Дагестан.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...