Милонов: Зеленского не спасет от Кадырова бегство в Антарктиду

Виталий Милонов уверен, что бегство на край света не спасет Владимира Зеленского от Рамзана Кадырова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет скрыться от главы Чечни Рамзана Кадырова, если тот не поверит в искренность извинений лидера государства. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Его (Зеленского — прим.ред.) достанут даже в Антарктиде: наши бравые чеченские полярники перероют весь снежный континент, но найдут иглу (дом из льда — прим.ред.), в которой он от них спрячется», — цитирует Милонова «Федеральное агентство новостей». Он добавил, что Зеленскому следует извиниться и прояснить свою позицию по отношению к мусульманскому миру.

Милонов считает, что сложно определить, насколько искренен в своих словах Зеленский, так как он бывший актер. Чтобы Кадыров поверил в извинения президента Украины, Зеленскому надо «вывернуться наизнанку», подчеркнул он. Депутат также вспомнил об актере Михаиле Ефремове, который устроил смертельное ДТП в Москве. «Плакал и каялся на публику, а потом имел наглость заявить о своей невиновности», — сказал он.

Ранее Рамзан Кадыров отреагировал на отрывок из интервью полуторалетней давности Зеленского журналисту Дмитрию Гордону. Суть конфликта была в том, что в юмористической передаче «ЧистоNews» вышел ролик про снос памятника Ленину. В качестве реакции на акт вандализма были показаны кадры с Кадыровым, плачущим после поминальной молитвы по его отцу. Позже Зеленский извинился за это «перед всем мусульманским миром». Глава Чечни потребовал от украинского президента Владимира Зеленского подтвердить свои принесенные ранее извинения, пишет RT.

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