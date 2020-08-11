Актер Ширвиндт попал в ДТП. ФОТО

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Прощание с Иосифом Кобзоном в Концертном зале им. Чайковского. Москва, траурная церемония, ширвиндт александр
Сам актер в ДТП не пострадал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский актер Александр Ширвиндт попал в ДТП в городе Валдай Новгородской области. По информации городского портала, автомобиль Mitsubishi L200 под управлением Ширвиндта столкнулся с Renault Sandero.

ДТП произошло на пересечении улиц Ленина и Совхозной. «Автомобиль Ширвиндта, двигаясь по ул. Ленина, не выполнил требование знака «Уступи дорогу», — сообщает портал.

В результате происшествия пострадала пассажирка Renault. Ее госпитализировали с травмами руки.

Портал valday.com
Портал valday.com
Портал valday.com

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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