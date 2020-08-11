Сам актер в ДТП не пострадал
Российский актер Александр Ширвиндт попал в ДТП в городе Валдай Новгородской области. По информации городского портала, автомобиль Mitsubishi L200 под управлением Ширвиндта столкнулся с Renault Sandero.
ДТП произошло на пересечении улиц Ленина и Совхозной. «Автомобиль Ширвиндта, двигаясь по ул. Ленина, не выполнил требование знака «Уступи дорогу», — сообщает портал.
В результате происшествия пострадала пассажирка Renault. Ее госпитализировали с травмами руки.
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