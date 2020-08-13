Военкор раскрыл, кто убивал журналистов в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) платили за убийство журналистов в ходе военного конфликта Донбассе. Об этом заявил военный корреспондент Алексей Борзенко.
Он рассказал, что во время Чеченской войны журналисты разработали партию черных футболок с надписью «Я журналист, не стреляйте». По словам военного корреспондента, это срабатывало. «Однако в Донбассе было бы хуже с такой майкой. Потому что ВСУ платили деньги за убитых журналистов», — рассказал Борзенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».
В конце 2019 года по съемочной группе телеканала «Россия 24» на территории Донецкой народной республики был открыт огонь. Как стало известно, по журналистам стреляли со стороны ВСУ, напоминает «Ридус».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал защищать журналистов в горячих точках. Он заявил, что военные корреспонденты рискуют своими жизнями, чтобы люди знали всю правду о происходящем, пишет RT. По словам секретаря Союза журналистов России Тимура Шафира, за последние 30 лет погибли около 300 журналистов, передает агентство Nation News.
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