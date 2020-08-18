Стрелков предупредил, чем грозит введение войск РФ в Беларусь

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Стрелков Игорь. Челябинск., стрелков игорь
Игорь Стрелков не ожидает ничего хорошего от ввода войск РФ в Беларусь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Если Россия введет войска в Белоруссия, то самым серьезным последствием для РФ станет введение новых санкций. Однако наиболее опасной для России будет потеря Минска в случае бездействия Москвы. Таким мнением с URA.RU поделился экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Теоретически ввод российских войск в Белоруссию возможен, но ничего хорошего я от этого не ожидаю. Но я не думаю, что войска РФ будут задействованы в подавлении бунтов. Но если в Минске будет некий ремейк киевской „хунты“ [группа, пришедшая к власти в результате переворота], которая призовет на территорию Белоруссии войска НАТО, то теоретически российские военные смогут этому помешать», — считает Стрелков.

Как отметил экс-министр обороны ДНР, в случае введения войск для России принципиальных изменений не произойдет. «Вероятно, будут введены очередные санкции. Но в данном случае потеря Белоруссии намного опаснее для России, нежели все остальное. Потому что Минск — это последний бастион перед Москвой», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее о том, что Россия вмешается в обстановку внутри Белоруссии в случае иностранного вторжения, заявил директор белорусского Центра изучения внешней политики и безопасности Денис Буконкин. Вместе с тем главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем telegram-канале призвала «вежливых людей» навести порядок в Белоруссии. По мнению политолога Станислава Белковского, таким образом Симоньян призвала к вводу российских войск в Белоруссию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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