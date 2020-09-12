В России официально появилось трезвое село

Село Ульяновка Забайкальского края стало официально трезвым субъектом РФ. С этого дня в селе запрещена продажа алкоголя, сообщается на сайте регионального правительства. Ранее с такой инициативой выступили администрация и жители села.
«Я надеюсь, что таких сел в Забайкалье будет больше. Это во многом зависит от успеха Ульяновки. Мы должны всемерно им помогать», — заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов на торжественном мероприятии, посвященном присвоению статуса «трезвое село». На въезде в населенный пункт поставили баннер, где указано, что Ульяновка является зоной трезвости.
Ранее академик РАН Юрий Беленков заявил, что употребление алкоголя особенно опасно для молодых и пожилых граждан, поскольку он влияет на высшие функции, пишет
Подписывайтесь на URA.RU в