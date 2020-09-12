Популярная группа стала хэдлайнером концерта на закрытии «Недели семьи» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге грандиозным концертом завершился фестиваль «Неделя Семьи „Скрепа“». Хэдлайнером итогового концерта стала популярная группа «Градусы».

«Семейные ценности — это очень важно, — заявил со сцены лидер группы Руслан Тагиев. — А есть те, кто пришел просто послушать музыку? „Градусы“ здесь и для семейных, и тех, кто пришел потанцевать».

Поп-группа вышла на сцену сразу после церемонии награждения необычных свердловских семей. Награды от организатора фестиваля получили многодетные семьи (у некоторых по 5, 9 и даже 18 детей). Например, семья Алексея и Натальи Кистол, воспитывающая семерых. Их старшие дети (14, 13, 11, 9 и 7 лет) играют на разных музыкальных инструментах. «Да у них собственный семейный оркестр!» — пошутил ведущий.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Не менее трогательным было и вручение призов супружеским парам, которые прожили друг с другом 50 и более лет. «Мне всегда было непонятно: как вы все это время терпите друг друга?» — спросил ведущий. «Православным велено терпеть», — ответила Ольга Ильинична Медведева.

Всех награждаемых зрители встречали аплодисментами. Завершился фестиваль выступлением прославленной рок-семьи — на сцене выступили певица Ольга Кормухина и лидер группы «Парка Горького» Алексей Белов.

Фестиваль «Неделя Семьи „Скрепа“», прошедший в Екатеринбурге, был приурочен к празднику русских святых Петра и Февронии — покровителей семьи, любви и верности. Организатором выступил фонд святой Екатерины при поддержке Екатеринбургской митрополии и администрации Екатеринбурга.

Лидеры группы «Градусы» Руслан Тагиев… Фото: Анна Майорова © URA.RU

… и Роман Пашков. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ольга Кормухина, участница дуэта с лидером группы «Парк Горького» Алексеем Беловым Фото: Анна Майорова © URA.RU

Посмотреть на выступления знаменитых музыкантов собрались тысячи людей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Концерту предшествовала церемония награждения многодетных семей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Также чествовали супругов, которые прожили в браке более 50 лет. Например, Александр Максимович и Лидия Федоровна (родители отца Максима Миняйло — настоятеля Храма на Крови) вместе уже 55 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Или чета медиков Ольховиковых. Алексей Иванович и Светлана Васильевна в браке 53 года. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как и в другие дни фестиваля, на закрытии работало множество развлекательных площадок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Можно было посостязаться в армрестлинге, … Фото: Анна Майорова © URA.RU

… поучаствовать в мастер-классах. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Некоторые не могли удержаться и начинали танцевать под музыку… Фото: Анна Майорова © URA.RU

… в исполнении легендарного екатеринбургского коллектива — оркестра B.A.C.H. Фото: Анна Майорова © URA.RU