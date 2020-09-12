12 сентября 2020
11 сентября 2020

«Градусы» зажгли на фестивале в Екатеринбурге. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие фестиваля «Скрепа». Екатеринбург
Популярная группа стала хэдлайнером концерта на закрытии «Недели семьи» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге грандиозным концертом завершился фестиваль «Неделя Семьи „Скрепа“». Хэдлайнером итогового концерта стала популярная группа «Градусы».

«Семейные ценности — это очень важно, — заявил со сцены лидер группы Руслан Тагиев. — А есть те, кто пришел просто послушать музыку? „Градусы“ здесь и для семейных, и тех, кто пришел потанцевать».

Поп-группа вышла на сцену сразу после церемонии награждения необычных свердловских семей. Награды от организатора фестиваля получили многодетные семьи (у некоторых по 5, 9 и даже 18 детей). Например, семья Алексея и Натальи Кистол, воспитывающая семерых. Их старшие дети (14, 13, 11, 9 и 7 лет) играют на разных музыкальных инструментах. «Да у них собственный семейный оркестр!» — пошутил ведущий.

Закрытие фестиваля «Скрепа». Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Не менее трогательным было и вручение призов супружеским парам, которые прожили друг с другом 50 и более лет. «Мне всегда было непонятно: как вы все это время терпите друг друга?» — спросил ведущий. «Православным велено терпеть», — ответила Ольга Ильинична Медведева.

Всех награждаемых зрители встречали аплодисментами. Завершился фестиваль выступлением прославленной рок-семьи — на сцене выступили певица Ольга Кормухина и лидер группы «Парка Горького» Алексей Белов.

Фестиваль «Неделя Семьи „Скрепа“», прошедший в Екатеринбурге, был приурочен к празднику русских святых Петра и Февронии — покровителей семьи, любви и верности. Организатором выступил фонд святой Екатерины при поддержке Екатеринбургской митрополии и администрации Екатеринбурга.

Закрытие фестиваля «Скрепа». Екатеринбург
Лидеры группы «Градусы» Руслан Тагиев…
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Закрытие фестиваля «Скрепа». Екатеринбург
… и Роман Пашков.
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Закрытие фестиваля «Скрепа». Екатеринбург
Ольга Кормухина, участница дуэта с лидером группы «Парк Горького» Алексеем Беловым
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Закрытие фестиваля «Скрепа». Екатеринбург
Посмотреть на выступления знаменитых музыкантов собрались тысячи людей
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Закрытие фестиваля «Скрепа». Екатеринбург
Концерту предшествовала церемония награждения многодетных семей
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Закрытие фестиваля «Скрепа». Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Закрытие фестиваля «Скрепа». Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Закрытие фестиваля «Скрепа». Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Закрытие фестиваля «Скрепа». Екатеринбург
Также чествовали супругов, которые прожили в браке более 50 лет. Например, Александр Максимович и Лидия Федоровна (родители отца Максима Миняйло — настоятеля Храма на Крови) вместе уже 55 лет
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Закрытие фестиваля «Скрепа». Екатеринбург
Или чета медиков Ольховиковых. Алексей Иванович и Светлана Васильевна в браке 53 года.
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Закрытие фестиваля «Скрепа». Екатеринбург
Как и в другие дни фестиваля, на закрытии работало множество развлекательных площадок
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Закрытие фестиваля «Скрепа». Екатеринбург
Можно было посостязаться в армрестлинге, …
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Закрытие фестиваля «Скрепа». Екатеринбург
… поучаствовать в мастер-классах.
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Закрытие фестиваля «Скрепа». Екатеринбург
Некоторые не могли удержаться и начинали танцевать под музыку…
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Закрытие фестиваля «Скрепа». Екатеринбург
… в исполнении легендарного екатеринбургского коллектива — оркестра B.A.C.H.
Фото: Анна Майорова © URA.RU

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