В Екатеринбурге грандиозным концертом завершился фестиваль «Неделя Семьи „Скрепа“». Хэдлайнером итогового концерта стала популярная группа «Градусы».
«Семейные ценности — это очень важно, — заявил со сцены лидер группы Руслан Тагиев. — А есть те, кто пришел просто послушать музыку? „Градусы“ здесь и для семейных, и тех, кто пришел потанцевать».
Поп-группа вышла на сцену сразу после церемонии награждения необычных свердловских семей. Награды от организатора фестиваля получили многодетные семьи (у некоторых по 5, 9 и даже 18 детей). Например, семья Алексея и Натальи Кистол, воспитывающая семерых. Их старшие дети (14, 13, 11, 9 и 7 лет) играют на разных музыкальных инструментах. «Да у них собственный семейный оркестр!» — пошутил ведущий.
Не менее трогательным было и вручение призов супружеским парам, которые прожили друг с другом 50 и более лет. «Мне всегда было непонятно: как вы все это время терпите друг друга?» — спросил ведущий. «Православным велено терпеть», — ответила Ольга Ильинична Медведева.
Всех награждаемых зрители встречали аплодисментами. Завершился фестиваль выступлением прославленной рок-семьи — на сцене выступили певица Ольга Кормухина и лидер группы «Парка Горького» Алексей Белов.
Фестиваль «Неделя Семьи „Скрепа“», прошедший в Екатеринбурге, был приурочен к празднику русских святых Петра и Февронии — покровителей семьи, любви и верности. Организатором выступил фонд святой Екатерины при поддержке Екатеринбургской митрополии и администрации Екатеринбурга.