Ural Music Night-2020 собрал 1500 артистов в одном городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в ночь на 19 сентября состоялся ежегодный фестиваль Ural Music Night. В этом году организаторы пригласили на самую музыкальную ночь года порядка 1500 артистов, которые выступали на 50 площадках.

«Музыка всех жанров и стилей на воде, на суше и в воздухе — на площадях и крышах, в десятках баров и кафе, на ступенях театров и в подземельях старинных зданий, в библиотеках и скверах, из окон гостиниц и с балкона Оперы», — анонсировали мероприятие устроители UMN.

Сработало. Фестиваль собрал тысячи зрителей, которых развлекали такие исполнители, как Елка, Максим Свобода, группа «Хлеб», The Hatters, Eilenkrig, Amber Sept, Junkyard Storytellaz, ProJazz.Group и многие другие. Теперь показываем, как это было.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU