21 сентября 2020

Челябинцы не могут купить вакцину от гриппа. «Дефицит по всей стране»

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививку от гриппа поставит первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, а также руководители органов исполнительно власти региона. Челябинск, медсестра, укол, гехт ирина
По словам Ирины Гехт, вакцина от гриппа в этом году стала дефицитом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские власти не смогли купить дополнительную партию вакцины от гриппа из-за ее дефицита. На соответствующий аукцион не заявился ни один участник, сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«В этом году у нас большие объемы вакцинации. Прививки должны поставить 60% жителей. На сегодня вакцинировались 26%. Это хороший показатель. Подключились предприятия. За свой счет сотрудников привили на ММК в компании „Южуралзолото“. В этом году были звонки со стороны малого бизнеса — узнавали, где купить вакцину. Нам вакцины хватает. Но хотели на всякий случай приобрести дополнительную партию. Однако на рынке нет излишков, никто на аукцион не заявился. Будем еще раз объявлять торги», — рассказала куратор социального блока в правительстве области.

Прививки в Челябинской области в минувшие выходные бесплатно ставили в крупных торговых комплексах во многих городах и райцентрах региона. Из-за пандемии корнавируса на них был особый ажиотаж.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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