По словам Ирины Гехт, вакцина от гриппа в этом году стала дефицитом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские власти не смогли купить дополнительную партию вакцины от гриппа из-за ее дефицита. На соответствующий аукцион не заявился ни один участник, сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«В этом году у нас большие объемы вакцинации. Прививки должны поставить 60% жителей. На сегодня вакцинировались 26%. Это хороший показатель. Подключились предприятия. За свой счет сотрудников привили на ММК в компании „Южуралзолото“. В этом году были звонки со стороны малого бизнеса — узнавали, где купить вакцину. Нам вакцины хватает. Но хотели на всякий случай приобрести дополнительную партию. Однако на рынке нет излишков, никто на аукцион не заявился. Будем еще раз объявлять торги», — рассказала куратор социального блока в правительстве области.

Прививки в Челябинской области в минувшие выходные бесплатно ставили в крупных торговых комплексах во многих городах и райцентрах региона. Из-за пандемии корнавируса на них был особый ажиотаж.