06 октября 2020

В Челябинске больной неделю ждет скорую. «Девятый день с температурой»

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр здравоохранения Юрий Семенов на подстанции № 1 скорой медицинской помощи. Магнитогорск, фельдшер на вызове, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Дозвониться по телефону поликлиники не получается Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинске пациент с признаками коронавируса неделю не может вызвать себе врача. Об этом он рассказал URA.RU.

«Девятый день лежу дома с температурой 38-39 градусов, седьмой день не могу дождаться ни врача, ни скорую помощь. Скорая не едет, страховая говорит, что скорая может ехать от трех дней, до поликлиники просто невозможно дозвониться. При этом я не могу попросить близких, чтобы они отвезли меня в больницу, потому что могу их заразить, если у меня коронавирус», — уточнил 61-летний житель поселка Першино.

Дозвониться по телефону поликлиники, к которой относится пациент, редакции URA.RU не удалось. Один из номеров был все время занят, на другом — никто не взял трубку. На многоканальном номере наш звонок был в очереди 18-м.

В администрации Челябинска уточнили, что в связи с ростом заболеваемости вирусными инфекциями с 12 октября все неотложки переводят на круглосуточный режим работы. Ситуацию с вызовом скорой помощи в данный момент уточняют.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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