По словам Владимира Городенкера, ЖК «Парк столиц» станет для Екатеринбурга первым проектом жилой экосистемы в сегменте бизнес-класса Фото предоставлено группой «Атлас Девелопмент»

Руководитель группы компаний «Атлас девелопмент» Владимир Городенкер 20 октября презентовал концепцию строящегося флагманского жилого комплекса «Парк столиц». Демонстрация преимуществ нового жилого квартала прошла в рамках VII Международного форума 100+ TechnoBuild.

«Мы не просто строим и передаем жилье покупателю. Мы продаем комфортную и обеспеченную всем необходимым последующую жизнь в жилом комплексе», — рассказал Городенкер. Сроки реализации первой очереди проекта — домов «Милан» и «Лондон» — лето 2021 года.

По словам Городенкера, ЖК «Парк столиц» станет для Екатеринбурга первым проектом сегмента бизнес-класса, где должны быть реализованы многие характеристики элитной недвижимости. Одну из главных ролей в нем должна играть инфраструктура all-in-one, когда в жители в комплексе получают все: детский сад, кафе, тренажерные залы, юридические конторы, автомойку, супермаркет, зоны для пикника и выгула собак, системы безопасности и многое другое. До сих пор подобные возможности в комплексе были доступны лишь жителям элитных домов.

«Ближайшими конкурентами такой концепции в Екатеринбурге являются клубный дом „Тихвин“ и „Ривьера“. Там есть галерея, огромное количество сервисов, но и ценник квадратного метра — более 200 тысяч рублей. У нас цена жилья бизнес-класса. Поэтому люди, которые не могут себе позволить квартиру в „Тихвине“, могут ее позволить у нас и получить еще более широкий сервис», — заявил Городенкер.

В беседе с корреспондентом URA.RU Городенкер уточнил, что выгода на проекте могла быть выше, если бы компания строила только жилье и не уделяла внимание инфраструктуре. «Для нас очень важны имидж и стратегическая задача. Это наш флагманский проект. Это аванс для рынка. В будущем благодаря этому проекту мы будем продавать чуть дороже. Это наша длинная глобальная стратегия на рынке», — уточнил он.

«Парк столиц» является примером инновационной концепции жилой экосистемы, базирующейся на семи элементах: инфраструктура, качество, здоровый образ жизни, круглосуточный сервис, смарт-сервис, безопасность и забота о детях. Весь набор услуг и товаров будут представлены в системе дома. Комплекс возводится в пределах квартала Щорса—Айвазовского—Циолковского—Московской.