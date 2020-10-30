В Челябинской области обновлен рекорд второй волны коронавируса

За последние сутки в регионе зафиксировано 164 случая коронавируса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировали 164 новых случая коронавируса — это рекордная цифра за время новой волны COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по региону.

«На утро 31 октября в регионе подтверждено 20 277 случаев заболевания COVID-19 — 164 новых подтверждений ко вчерашнему дню», — говорится в сообщении оперштаба, опубликованном в Telegram. Число активных заражений за сутки выросло на 111 до 4 601, выздоровели 46 человек, скончались еще семь (трое от коронавируса, четверо — от сопутствующих заболеваний).

Более 160 новых случаев коронавируса — рекордный для региона показатель во время осенней волны пандемии. Предыдущий пришелся на 30 октября (151 случай). Самое большое за время пандемии число пациентов с COVID-19 было зарегистрировано 23 июня (258 человек).

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее продлил карантин по коронавирусу до 15 ноября включительно. «Обсуждался вариант с продлением карантина до конца ноября, но решили снова ограничиться двумя неделями. Это необходимо, прежде всего, для продления больничных листов работающим пенсионерам возраста 65+», — рассказывал собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией.