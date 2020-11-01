Генетик ответила, насколько опасно новое смертельное заболевание

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Обновленная поликлиника Екатеринбургского клинического перинатального центра. Екатеринбург, диагностика, анализ, медицинское оборудование, микроскоп, медицина, врач, медик, микроскопический анализ
Открытие «синдрома VEXAS» представляет интерес в первую очередь для медиков и генетиков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новое заболевание «синдром VEXAS» не представляет угрозы для широкого круга, так как является результатом редкой соматической мутации одного из генов. Такое мнение высказала в беседе с URA.RU доктор биологических наук, профессор кафедры биологии и общей генетики РУДН Мадина Азова.

Ранее международная группа ученых опубликовала исследование в журнале The New England Journal of Medicine. В нем они заявили об открытии нового смертельного заболевания у мужчин, передает «Царьград». Новый синдром, который они назвали VEXAS, приводит к смерти 40% заболевших. Пациенты страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях, сообщает «Пятый канал».

«Это просто интересный случай, не так часто встречающийся. О том, что это прямо смертельное заболевание, говорить не стоит», — считает Азова. Она уточнила, что средний возраст этого заболевания составил 64 года.

Число людей, у которых выявлена именно такая мутация этого гена, очень мало в масштабах исследования. Профессор пояснила, что из 2560 больных были обнаружены всего 3 пациента с «синдромом VEXAS». Еще 22 человека были найдены прицельно по клинической картине.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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