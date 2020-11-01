Генетик ответила, насколько опасно новое смертельное заболевание

Новое заболевание «синдром VEXAS» не представляет угрозы для широкого круга, так как является результатом редкой соматической мутации одного из генов. Такое мнение высказала в беседе с URA.RU доктор биологических наук, профессор кафедры биологии и общей генетики РУДН Мадина Азова.
Ранее международная группа ученых опубликовала исследование в журнале The New England Journal of Medicine. В нем они заявили об открытии нового смертельного заболевания у мужчин, передает «
«Это просто интересный случай, не так часто встречающийся. О том, что это прямо смертельное заболевание, говорить не стоит», — считает Азова. Она уточнила, что средний возраст этого заболевания составил 64 года.
Число людей, у которых выявлена именно такая мутация этого гена, очень мало в масштабах исследования. Профессор пояснила, что из 2560 больных были обнаружены всего 3 пациента с «синдромом VEXAS». Еще 22 человека были найдены прицельно по клинической картине.
Подписывайтесь на URA.RU в