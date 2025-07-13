Путин пословицей объяснил принцип работы на посту президента

Путин работает по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь»
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Путин старается строить свою работу по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь»
Путин старается строить свою работу по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь» Фото:

Глава России Владимир Путин отметил, что свою работу он строит по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь». Об этом он заявил в беседе с тележурналистом канала «Россия 1» Павлом Зарубиным.

«Свою практическую работу, тем более на таком ответственном месте, как глава государства, стараюсь строить таким образом: „Семь раз отмерь, один раз отрежь“, — поделился президент. Об этом глава государства сообщил в не опубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина „Россия. Кремль. Путин. 25 лет“.

Кроме того, Путин рассказал, что часто ему приходится проводит важные встречи «на бегу» в автомобиле. Он поделился, что в машине ему удобно обсуждать вопросы тет-а-тет, при этом ничего такого в этих разговорах нет.

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Глава России Владимир Путин отметил, что свою работу он строит по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь». Об этом он заявил в беседе с тележурналистом канала «Россия 1» Павлом Зарубиным. «Свою практическую работу, тем более на таком ответственном месте, как глава государства, стараюсь строить таким образом: „Семь раз отмерь, один раз отрежь“, — поделился президент. Об этом глава государства сообщил в не опубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина „Россия. Кремль. Путин. 25 лет“. Кроме того, Путин рассказал, что часто ему приходится проводит важные встречи «на бегу» в автомобиле. Он поделился, что в машине ему удобно обсуждать вопросы тет-а-тет, при этом ничего такого в этих разговорах нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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