Путин пословицей объяснил принцип работы на посту президента

Глава России Владимир Путин отметил, что свою работу он строит по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь». Об этом он заявил в беседе с тележурналистом канала «Россия 1» Павлом Зарубиным.
«Свою практическую работу, тем более на таком ответственном месте, как глава государства, стараюсь строить таким образом: „Семь раз отмерь, один раз отрежь“, — поделился президент. Об этом глава государства сообщил в не опубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина „Россия. Кремль. Путин. 25 лет“.
Кроме того, Путин рассказал, что часто ему приходится проводит важные встречи «на бегу» в автомобиле. Он поделился, что в машине ему удобно обсуждать вопросы тет-а-тет, при этом ничего такого в этих разговорах нет.
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