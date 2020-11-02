02 ноября 2020

Соратников экс-губернатора Юревича ждут в суде Санкт-Петербурга

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Судебное заседание об избрании меры пресечения депутату Государственной Думы Вадиму Белоусову. Екатеринбург, белоусов вадим
Дело Вадима Белоусова рассмотрят в Санкт-Петербурге Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге рассмотрит представление Генпрокуратуры РФ по делу депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой, соратников челябинского экс-губернатора Михаила Юревича. Белоусов и Бутакова обвиняются в получении крупных взяток. Челябинской облсуд отказался рассматривать это дело и Генпрокуратура оспорила данное решение в вышестоящей инстанции.

Согласно базе данных Второго апелляционного суда, заседание состоится 18 ноября. «Мы не комментируем это дело», — заявили URA.RU представители Белоусова, в ответ на вопрос будут ли депутат и его теща лично принимать участие в заседании.

Согласно версии следствия, Юревич, на тот момент глава региона, Белоусов и Бутакова получали взятки от представителей сферы дорожного строительства в Челябинской области. Суммы взятки исчисляются в несколько миллиардов рублей. Все трое своей вины не признают.

После завершения следствия, Генпрокуратура направила материалы на Белоусова и Бутакова в Челябинский областной суд. Но суд передал материалы в Московский городской суд, сославшись на то, что значительная часть инкриминируемых преступлений была совершена в столице. Генпрокуратура с этим решением не согласилась.

Белоусов и Бутакова находятся под подпиской о невыезде. Госдума по запросу от Генпрокуратуры лишила Белоусова депутатской неприкосновенности. Дело в отношении Юревича выделено в отдельное производство. Сам он проживает в Лондоне и объявлен в розыск. Его представители также не комментируют уголовное дело.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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