Строители заморозили атаку на мэра Александра Высокинского Фото: Анна Майорова © URA.RU

Представители строительной отрасли Екатеринбурга приняли решение отказаться от продолжения конфликта с главой города Александром Высокинским и его командой. Как стало известно URA.RU, по этой причине встреча главных городских застройщиков с губернатором Евгением Куйвашевым, о которой ранее просили бизнесмены, не состоится.

Она должна была пройти 21 октября. На ней бизнесмены планировали раскритиковать руководство города и заявить, что они отказываются работать с ним. Однако встречу перенесли из-за визита главы Минстроя РФ Владимира Якушева. А через несколько дней гордума все-таки изменила правила землепользования и застройки (ПЗЗ), из-за которых мэрия и застройщики конфликтовали с начала 2020 года. Сегодня, 3 ноября, новые ПЗЗ вступят в силу.

Тем не менее, ожидалось, что коммерсанты, которые до сих пор считают, что в изменении ПЗЗ нет заслуги мэрии (хотя Высокинский в последний момент лично убеждал депутатов проголосовать «за»), будут просить главу региона о встрече. «Но никаких разговоров о ней [встрече] нет. У всех накопилась усталость от этой войны. Сейчас все просто хотят наконец работать по новым правилам», — описал настроение бизнесменов собеседник агентства.

По словам другого источника, у затишья в войне между застройщиками и мэрией есть и другая причина: девелоперы, конфликтовавшие с Высокинским, ожидают, подтвердятся ли слухи о его возможной отставке. «Все разговоры у нас — только об этом. Поэтому лучше просто следить, что будет», — отметил один из участников коалиции. В региональном департаменте информполитики на момент публикации не ответили на вопрос URA.RU, намерен ли губернатор встретиться с застройщиками. Председатель Ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников был недоступен для комментариев.