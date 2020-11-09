Путин решил усложнить жизнь губернаторам

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Президент России считает, что необходимо сделать выборы губернаторов более демократичными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поручил вернуться к решению вопроса о снижении «муниципального фильтра» на выборах глав субъектов РФ. Это усложнит задачу нынешним губернаторам, если они захотят переизбраться, так как их конкуренты с большей долей вероятности смогут пройти данный этап выборов. Путин заявил об этом в ходе совещания с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

«Я продолжаю писать письма в регионы с просьбой снизить фильтр, но пока далеко не все руководители, желающие в дальнейшем переизбираться, охотно идут на то, чтобы слегка усложнить жизнь себе, но облегчить ее своим потенциальным конкурентам», — сказала Памфилова в интервью ТАСС. Глава ЦИК считает оптимальным объем «муниципального фильтра» в 5%, однако его необходимо корректировать в сторону большей демократичности.

Памфилова отметила, что высокий уровень «муниципального фильтра» не позволяет ряду кандидатов собрать необходимое число подписей для выдвижения, что приводит к снижению здоровой конкуренции, падению интереса к выборам со стороны жителей регионов. В результате, это ведет к снижению ответственности избранного лица и качества его работы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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