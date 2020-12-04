Что означает брендированная ракета — в «Сима-Ленде» не поясняют

Ракета, танкер, яхта, летающая тарелка и другие виды транспорта с лейблом торговой империи «Сима-Ленд» оказались в общем доступе. Недавно уволившийся из компании дизайнер на условиях анонимности поделился изображениями с URA.RU.

На фото есть реализованные замыслы — легковые автомобили уже используются компанией для доставки товаров. Автобусы в белой, серой, зеленой и золотой цветовой гамме с изображением знаменитой статуи Микеланджело «Давид» — перевозят сотрудников компании. Что означают брендированные яхты, самолет, ракета и даже летающая тарелка — в компании никак не поясняют, отказываясь от комментариев.

То ли машина, то ли произведение искусства

На работу — вместе с «Давидом» Микеланджело

Доставка на машине не как у людей

Танкер «Сима-Ленда» может выглядеть как-то так

Яхты «Сима-Ленда» могли бы впечатлить любого

Самолет в морском стиле — с дельфинами и цвета океана

Кто полетит в космос на ракете «Сима-Ленда» — большой вопрос