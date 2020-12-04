04 декабря 2020

В интернет утекли безумные картинки из «Сима-Ленда». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Что означает брендированная ракета — в «Сима-Ленде» не поясняют

Ракета, танкер, яхта, летающая тарелка и другие виды транспорта с лейблом торговой империи «Сима-Ленд» оказались в общем доступе. Недавно уволившийся из компании дизайнер на условиях анонимности поделился изображениями с URA.RU.

На фото есть реализованные замыслы — легковые автомобили уже используются компанией для доставки товаров. Автобусы в белой, серой, зеленой и золотой цветовой гамме с изображением знаменитой статуи Микеланджело «Давид» — перевозят сотрудников компании. Что означают брендированные яхты, самолет, ракета и даже летающая тарелка — в компании никак не поясняют, отказываясь от комментариев.

То ли машина, то ли произведение искусства
На работу — вместе с «Давидом» Микеланджело
Доставка на машине не как у людей
Танкер «Сима-Ленда» может выглядеть как-то так
Яхты «Сима-Ленда» могли бы впечатлить любого
Самолет в морском стиле — с дельфинами и цвета океана
Кто полетит в космос на ракете «Сима-Ленда» — большой вопрос
Если на Землю прилетят инопланетяне, то их тарелка по версии «Сима-Ленда» будет какой-то такой

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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