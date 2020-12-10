Поперечному припомнили его обещание за роль в Cyberpunk 2077

Комик Данила Поперечный озвучил одного из персонажей игры Cyberpunk 2077. Подписчики юмориста напомнили, на каких условиях он должен был получить эту роль.
Летом прошлого года комик обратился к разработчикам игры в Twitter с просьбой дать ему роль актера озвучки одного из персонажей. Взамен он в шутку предложил им услуги интимного характера.
Также подписчики комика пожелали ему приятного аппетита и поинтересовались какого это? Также они уточнили стоит ли ждать видео, где он выполняет условия соглашения.
Релиз игры Cyberpunk 2077 состоялся в ночь на 10 декабря. Персонажей русской версии будут озвучивать блогер Настя Ивлеева, рэпер Элджей (Алексей Узенюк), комики Данила Поперечный и Александр Гудков.
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