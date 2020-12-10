Поперечному припомнили его обещание за роль в Cyberpunk 2077

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Данила Поперечный озвучил персонажа в Cyberpunk 2077 Фото: Instagram Данилы Поперечного

Комик Данила Поперечный озвучил одного из персонажей игры Cyberpunk 2077. Подписчики юмориста напомнили, на каких условиях он должен был получить эту роль.

Летом прошлого года комик обратился к разработчикам игры в Twitter с просьбой дать ему роль актера озвучки одного из персонажей. Взамен он в шутку предложил им услуги интимного характера.

Поперечному напомнили, что он должен сделать, если Cyberpunk предложат ему озвучить персонажа
Twitter
Подписчики Поперечного предположили, что он сдержал свое слово
Twitter

Не все в Twitter оценили мастерство Поперечного, как актера озвучки
Twitter

Также подписчики комика пожелали ему приятного аппетита и поинтересовались какого это? Также они уточнили стоит ли ждать видео, где он выполняет условия соглашения.

Twitter
В Twiter поинтересовались понравилось ли Поперечному платить за роль актера озвучки
Twitter
Подписчики комика ждут доказательств от Поперечного
Twitter

Релиз игры Cyberpunk 2077 состоялся в ночь на 10 декабря. Персонажей русской версии будут озвучивать блогер Настя Ивлеева, рэпер Элджей (Алексей Узенюк), комики Данила Поперечный и Александр Гудков.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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