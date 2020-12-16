Twitter закрывает сервис для видеотрансляций Periscope

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Социальные сети. Курган, социальные сети, интернет, твиттер, twitter, мессенджеры
Periscope перестанет работать с 31 марта 2021 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сервис для видеотрансляций Periscope от Twitter перестанет работать с 31 марта 2021 года. Создавать новые аккаунты на площадке уже запрещено. Об этом сообщают в компании.

«Приложения Periscope для iOS и Android перестанут работать с 31 марта 2021 года. Веб-сайт Periscope останется доступен в виде архива публичных трансляций только для чтения», — говорится в сообщении. В компании также отметили, что этот шаг поможет им усилить инструменты для создания прямых трансляций сразу в Twitter.

Periscope был запущен в 2015 году. В 2014 году проект купил Twitter за 120 млн долларов. Теперь вести видеотрансляции можно будет через функцию Twitter Live. Все трансляции из Periscope можно будет перенести в свой аккаунт в Twitter. Пользователи также смогут отправить запрос и скачать видео из архива.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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