Twitter закрывает сервис для видеотрансляций Periscope

Periscope перестанет работать с 31 марта 2021 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сервис для видеотрансляций Periscope от Twitter перестанет работать с 31 марта 2021 года. Создавать новые аккаунты на площадке уже запрещено. Об этом сообщают в компании.

«Приложения Periscope для iOS и Android перестанут работать с 31 марта 2021 года. Веб-сайт Periscope останется доступен в виде архива публичных трансляций только для чтения», — говорится в сообщении. В компании также отметили, что этот шаг поможет им усилить инструменты для создания прямых трансляций сразу в Twitter.

Periscope был запущен в 2015 году. В 2014 году проект купил Twitter за 120 млн долларов. Теперь вести видеотрансляции можно будет через функцию Twitter Live. Все трансляции из Periscope можно будет перенести в свой аккаунт в Twitter. Пользователи также смогут отправить запрос и скачать видео из архива.

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