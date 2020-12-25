Активы российских банков выросли на фоне кризиса

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Активы российских банков на 1 декабря 2020 года достигли 103,7 трлн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Активы банков России за 11 месяцев 2020 года увеличились на 16,8%, несмотря на общий экономический спад из-за пандемии коронавируса. Драйверами стали увеличение кредитования и вложения банков в ценные бумаги. Подобный рост банковского сектора последний раз наблюдался только в 2014 году, во время предыдущего кризиса.

«Активы российских банков на 1 декабря 2020 года достигли 103,7 трлн руб., с начала года они выросли почти на 15 трлн руб., или на 16,8%, следует из статистики ЦБ», — передает РБК. А шесть лет назад активы банков выросли почти на 19 трлн рублей.

Ранее стало известно, что банк ВТБ в 2023 году ожидает получить 330 млрд рублей чистой прибыли. При рентабельности капитала в 15%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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