Некоторые депутаты отказались от традиционных новогодних блюд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские парламентарии рассказали, что будут есть в новогоднюю ночь. Некоторые даже поделились рецептами.

У лидера КПРФ Геннадия Зюганова есть традиция готовить картошку по-зюгановски. «Нужно обжарить на свином сале лук, а затем добавить картофель, нарезанный круглыми пластинками и заранее подсоленный, и жарить до румяной корочки», — пишет рецепт блюда «Парламентская газета». Главный секрет в том, чтобы сало и картошка были домашними.

Депутат Госудумы Виталий Милонов поделился рецептом маринованной рыбы. Для этого он смешивает соль из расчета 4 столовые ложки на килограмм филе форели, добавляет две столовые ложки сахара, лимон, 20 граммов укропа. Затем обмакивает рыбу в полученную массу и ставит в холодильник минимум на шесть часов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ежегодно к празднику запекает гуся. Каждый раз она готовит его с новой начинкой. Также в ее меню традиционные блюда, такие как студень, оливье и селедка под шубой.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый подчеркнул, что в его семье отказались от традиционных новогодних блюд, таких как оливье в пользу свежих овощей. Он подчеркнул, что из алкоголя будет только шампанское, которое они будут пить под бой курантов. Похожий стол будет и у первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко. Из-за рождественского поста он будет есть только постные блюда и овощи.

Ранее диетолог, заведующий кафедрой здорового образа жизни и диетологии Ростовского государственного медицинского университета Ирина Дядикова рассказала, как сделать новогодние блюда полезнее. Для этого заменить ингредиенты в оливье на более традиционные, вместо мясной нарезки сделать фруктовую тарелку, а пятикилограммовую индейку заменить на небольшую утку с яблоками. В Роспотребнадзоре призвали не оставлять заправленные салаты на всю ночь на новогоднем столе, передает «Национальная служба новостей» Специалисты подчеркнули, что майонезная заправка ускоряет процессы размножения микробов.