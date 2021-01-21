21 января 2021

В ПФР разъяснили, кто может досрочно выйти на пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, нищенка, старушка, пенсия, бабушка, попрашайка
Названы категории россиян, имеющие права на досрочный выход на пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Досрочно выйти на пенсию могут педагоги, врачи, жители Севера, а также работники, условия труда которых признаны вредными и опасными. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

В первую очередь, право на досрочный выход имеют право шахтеры, горняки, спасатели и водители общественного транспорта. «Для этих категорий граждан выход на пенсию остался в прежних возрастных границах, поскольку они имеют льготы по досрочному получению пенсии», — цитирует представителей ПФР «Ридус».

Педагоги, врачи и представители некоторых творческих профессий могут раньше выйти на пенсию при выслуге лет. Например, школьному учителю, выработавшему в апреле 2021 года необходимый педагогический стаж, пенсия должна быть оформлена в соответствии с переходным периодом через три года, в апреле 2024. На пять лет раньше общего пенсионного возраста выходят на пенсию жители Севера, однако теперь будут учитываться новые требования к возрасту. В ПФР уточнили, что минимальный северный стаж для досрочного назначения пенсии составляет 15 календарных лет на Крайнем Севере и 20 календарных лет в приравненных районах.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб заявила URA.RU, что в России сократится число профессий, представители которых имеют право на ранний выход на пенсию. По ее словам, сейчас улучшают условия труда, а уровень опасности сокращается в том числе за счет новых технологий и робототехники. За счет этого станет меньше категорий граждан, имеющих право на льготу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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