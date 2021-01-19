В РФ сократят число профессий, имеющих право на досрочную пенсию. Заявление депутата Госдумы

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Виды города. Смог. Старые гаражи. Курган, бабушки, пенсия
Технологии позволят россиянам работать дольше и не выходить на пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

В России сократится число профессий, которые имеют право на ранний выход на пенсию. Об этом URA.RU рассказала депутат Госдумы, член комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

Ранее стало известно, что медиков, работавших с инфицированными коронавирусом, появится право выйти на пенсию раньше положенного срока. Как сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, это право они получат, поскольку сейчас один месяц работы с больными COVID-19 равняется трем месяцам обычной работы.

«Сегодня тенденция в первую очередь направлена на то, чтобы снижать количество таких работников, таких опасных профессий, а не увеличивать», — сказала Бессараб в разговоре с URA.RU. По ее словам, сейчас улучшают условия труда, а уровень опасности сокращается в том числе за счет новых технологий и робототехники.

«С учетом того, что работа в пандемию не касается всего периода работы человека, то мы скорее всего не увидим всплеска досрочного выхода на пенсию врачей. Максимум они смогут вый на три месяца раньше срока», — считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. По его мнению, той возможностью мало кто воспользуется из-за низких пенсионных выплат.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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