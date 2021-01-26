Правительство хочет упростить проверяющим доступ в дома россиян

Жилищные инспекторы смогут быстрее получать доступ в квартиры россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России собираются упростить доступ жилищных инспекторов в дома граждан, ускорив получение разрешений на это. Законопроект разработал Минстрой, чтобы ужесточить надзор за перепланировками в квартирах россиян, сообщают СМИ.

«В связи с тем, что проведение незаконных перепланировок может нести угрозу жизни и здоровью жильцов, принято решение ускорить процедуры проверки наличия такого рода нарушений», — объяснил инициативу «Известиям» Шамиль Галимуллин, представитель вице-премьера Минстроя Марата Хуснуллина. Доступ в квартиру по-прежнему будет предоставляться по решению суда, отметил он.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что суду придется принимать решение в кратчайшие сроки. Минимальный срок рассмотрения такого дела — два месяца, уточняется в Гражданском процессуальном кодексе России. Законопроект уже находится на рассмотрении правительства. В марте его должны перенаправить на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Также Минюст предлагал разрешить судебным приставам взламывать двери в квартиру для проверки перепланировок и газового оборудования, напоминает RT. Кроме того, 21 января в России начались массовые рейды по квартирам для выявления перепланировок. Однако Мосжилинспекция опровергла эту информацию, объяснив, что такие проверки незаконны, пишет «Национальная служба новостей».