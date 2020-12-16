Свердловский политик изберется в Госдуму от Еврейской автономии

Александр Петров потерял надежду переизбраться от Свердловской области, но получил гарантии в Еврейской АО Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Свердловский депутат Госдумы Александр Петров в 2021 году планирует выдвигаться на выборы от Еврейской автономной области. Как сообщил URA.RU источник в кругах политической элиты Среднего Урала, Петров потерял надежду пробиться в свердловский список выдвиженцев от «Единой России», а с губернатором ЕАО Ростиславом Гольдштейном у него достигнуты соответствующие договоренности.

«Александр Петров в 2016 году занял десятое место на праймериз ЕР в Госдуму, но ему как одному из спонсоров расчистили путь в партсписок. За прошедший срок депутат не принес особой пользы региону, поэтому свердловские власти больше не делают на него ставки. А с [Ростиславом] Гольдштейном они близкие друзья», — поделился собеседник агентства.

Александр Петров сбросил звонок корреспондента. В Управлении по информационной политике губернатора ЕАО отказались комментировать данную информацию. «У меня нет таких сведений», — ответила начальник управления Елена Мержиевская. Отказались от комментариев и в региональном отделении «Единой России», которое возглавляет Гольдштейн. В региональном отделении ЛДПР URA.RU подтвердили, что «по городу ходят соответствующие слухи».

В СМИ Биробиджана летом 2020 года появилась информация о том, что принадлежащий семье Петровых завод «Медсинтез» создаст филиал в ЕАО, вложив в это 1,5 млрд рублей. В начале сентября официальный сайт властей автономной области разместил сообщение об окончании первого этапа создания завода. «Медсинтез» известен тем, что производит российский антивирусный препарат «Триазавирин» и готовится начать производство вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной НИИ им. Гамалеи.