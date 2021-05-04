В Кремле раскрыли, примет ли Путин участие в матче Ночной лиги

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Сайт президента России, путин владимир
НХЛ была создана по инициативе президента России Фото:

Президент России Владимир Путин не примет участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. Не планирует», — ответил Песков на вопрос корреспондента ТАСС об участии президента. Матч запланирован на 10 мая в Сочи. В нем примут участие легенды отечественного хоккея.

НХЛ была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея в 2011 году. Организация объединяет хоккеистов-любителей по всей стране. Каждый год устраиваются масштабные соревнования с участием Путина, министров и именитых хоккеистов-ветеранов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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