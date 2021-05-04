В Кремле раскрыли, примет ли Путин участие в матче Ночной лиги

Президент России Владимир Путин не примет участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет. Не планирует», — ответил Песков на вопрос корреспондента ТАСС об участии президента. Матч запланирован на 10 мая в Сочи. В нем примут участие легенды отечественного хоккея.
НХЛ была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея в 2011 году. Организация объединяет хоккеистов-любителей по всей стране. Каждый год устраиваются масштабные соревнования с участием Путина, министров и именитых хоккеистов-ветеранов.
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