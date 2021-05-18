Максим Хлопин говорит, что не хочет лезть в политику, но ему «приказали» Фото: Владимир Жабриков @ URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Руководитель отделения Союза добровольцев Донбасса в Свердловской области Максим Хлопин заявился для участия в праймериз партии «Единая Россия» по Алапаевской территориальной группе. Информация об этом появилась на сайте предварительного голосования «ЕР». На ресурсе опубликованы ролики о биографии и о взглядах ветерана Донбасса, настаивающего на возвращение смертной казни.

«В 2014-м году убыл на территорию Донецкой народной республики для оказания помощи русскому народу — до сих пор занимаюсь гуманитарной помощью, реабилитацией раненых, — рассказывает Хлопин в «самопрезентации». Он сообщает, что родился на Камчатке, много ездил по стране, так как рос в семье военного, работал пожарным, а сейчас владеет небольшим ЧОП.

Также на сайте предварительного голосования «ЕР» выложен ролик с его политическими взглядами. «Одно из основных моих требований — это возвращение смертной казни, — говорит Хлопин. — Считаю, что люди, которые совершили тяжкое преступление, недостойны жить: мы не обязаны их содержать, лечить. Пример — ситуация в Казани. Возвращение смертной казни будет способом сдерживания тяжелых преступлений».

При этом кандидат заявил агентству, что у него нет политических амбиций. «Я особо не горю желанием идти во власть, лезть во всю эту кашу, но руководство попросило, точнее, приказало, поэтому мы и заявились», — пояснил Хлопин.

В конце февраля в момент обострения ситуация в Донбассе руководитель свердловского отделения СДД заявлял URA.RU, что российские добровольцы готовы вернутся в зону боевых действий для поддержки войск ЛНР и ДНР. Два года назад Хлопин вручил медаль «Жена офицера» вдове Евгения Бабкина — ветерана Донбасса, погибшего после контузии в Донбассе.