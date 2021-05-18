18 мая 2021

Свердловский лидер ветеранов Донбасса идет в Госдуму от «ЕР». Требует возврата смертной казни. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Максим Хлопин говорит, что не хочет лезть в политику, но ему «приказали» Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Руководитель отделения Союза добровольцев Донбасса в Свердловской области Максим Хлопин заявился для участия в праймериз партии «Единая Россия» по Алапаевской территориальной группе. Информация об этом появилась на сайте предварительного голосования «ЕР». На ресурсе опубликованы ролики о биографии и о взглядах ветерана Донбасса, настаивающего на возвращение смертной казни.

«В 2014-м году убыл на территорию Донецкой народной республики для оказания помощи русскому народу — до сих пор занимаюсь гуманитарной помощью, реабилитацией раненых, — рассказывает Хлопин в «самопрезентации». Он сообщает, что родился на Камчатке, много ездил по стране, так как рос в семье военного, работал пожарным, а сейчас владеет небольшим ЧОП.

Также на сайте предварительного голосования «ЕР» выложен ролик с его политическими взглядами. «Одно из основных моих требований — это возвращение смертной казни, — говорит Хлопин. — Считаю, что люди, которые совершили тяжкое преступление, недостойны жить: мы не обязаны их содержать, лечить. Пример — ситуация в Казани. Возвращение смертной казни будет способом сдерживания тяжелых преступлений».

При этом кандидат заявил агентству, что у него нет политических амбиций. «Я особо не горю желанием идти во власть, лезть во всю эту кашу, но руководство попросило, точнее, приказало, поэтому мы и заявились», — пояснил Хлопин.

В конце февраля в момент обострения ситуация в Донбассе руководитель свердловского отделения СДД заявлял URA.RU, что российские добровольцы готовы вернутся в зону боевых действий для поддержки войск ЛНР и ДНР. Два года назад Хлопин вручил медаль «Жена офицера» вдове Евгения Бабкина — ветерана Донбасса, погибшего после контузии в Донбассе.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...