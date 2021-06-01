В Екатеринбурге перестали работать сервисы МФЦ

Читатели URA.RU рассказали, что не могут получить услуги МФЦ из-за сбоев сервисов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сайт свердловского отделения МФЦ не работает в течение нескольких дней, кроме этого, невозможно записаться на сделки купли-продажи. Об этом сообщил читатель URA.RU Александр Дудников.

«Уже несколько дней не работает запись в МФЦ. Сайт mfc66.ru не работает. При попытке записаться через оператора говорят, что база не отвечает», — рассказал Дудников. Он подчеркнул, что из-за сбоев в работе организации не может провести сделку купли-продажи.

Другие пользователи сайта подтвердили агентству, что сайт регионального МФЦ не работает. URA.RU направило соответствующий запрос в пресс-службу учреждения. Ответа на момент публикации не поступало.