01 июня 2021
31 мая 2021

В Екатеринбурге перестали работать сервисы МФЦ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Китайский агрегатор такси Didi. Екатеринбург, телефон, смартфон, заказ такси, каршеринг, аренда автомобиля, смартфон в руке, блабла кар, blabla car
Читатели URA.RU рассказали, что не могут получить услуги МФЦ из-за сбоев сервисов Фото:

Сайт свердловского отделения МФЦ не работает в течение нескольких дней, кроме этого, невозможно записаться на сделки купли-продажи. Об этом сообщил читатель URA.RU Александр Дудников.

«Уже несколько дней не работает запись в МФЦ. Сайт mfc66.ru не работает. При попытке записаться через оператора говорят, что база не отвечает», — рассказал Дудников. Он подчеркнул, что из-за сбоев в работе организации не может провести сделку купли-продажи.

Другие пользователи сайта подтвердили агентству, что сайт регионального МФЦ не работает. URA.RU направило соответствующий запрос в пресс-службу учреждения. Ответа на момент публикации не поступало.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...