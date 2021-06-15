Свердловские власти увеличивают расходы на Универсиаду

Символический огонь Универсиады в Екатеринбург привезли еще в 2019 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Доходы и расходы бюджета Свердловской области увеличатся на 16,3 млрд рублей. В числе приоритетов — объекты Универсиады и АО «Ледовая арена» в Екатеринбурге. Об этом сообщил депутатам областного заксобрания министр финансов Александр Старков, передает корреспондент URA.RU.

«По линии МУГИСО 1,5 млрд рублей средств областного бюджета будет передано АО „Ледовая арена“ в рамках бюджетных инвестиций», — сказал министр. На объекты Универсиады-2023 в Екатеринбурге — спортивную деревню, Дворец водных видов спорта и центр общественных связей с зоной безопасности в районе Новокольцовский — по линии областного минстроя дополнительно запланировано около 4,8 млрд рублей, половина из которых получена регионом в виде федеральной субсидии.

Кроме того, 3,5 млрд рублей дополнительных федеральных субсидий потратят на строительство дорог, 1,7 млрд рублей — на нужды медицины. В составе 16,3 млрд рублей, дополнительно полученных свердловской казной, 8 млрд составляют собственные налоговые и неналоговые доходы, 8,3 — федеральные субсидии.

АО «Ледовая арена» было создано в 2017 году. Уставной капитал компании составляет 1,6 млрд рублей. 60% капитала на данный момент принадлежало ООО «УГМК- Холдинг» (позже компания была реорганизована и присоединилась к ОАО УГМК), а еще 40% — областному министерству по управлению госимуществом. Объекты Универсиады-2023 в Екатеринбурге возводит «Группа Синара» бизнесмена Дмитрия Пумпянского. Их общая стоимость оценивается в 34 млрд рублей.