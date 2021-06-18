Миронов: главы регионов делают из непривитых россиян изгоев

Сергей Миронов назвал введение обязательной вакцинации нагнетанием страха и истерии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Властям регионов нужно прекратить превращать россиян в изгоев. Так лидер партии «Справедливая Россиия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов прокомментировал на новость о принудительной вакцинации, введенной в Башкирии.

«Каждый начальник стремиться перещеголять другого в радикализме своих действий. <…> На данный момент всех перегнал глава Башкирии г-н Хабиров, который одним росчерком пера превратил большинство населения подведомственной территории в изгоев», — заявил Миронов. Его слова приводит пресс-служба партии. Он подчеркнул, что на все население Башкирии, если оно решит пройти вакцинацию разом, не хватит препаратов. И в итоге количество привитых будет составлять небольшую часть жителей, а не успевшие вакцинироваться окажутся на положении людей второго сорта.

Глава Башкирии Радий Хабиров ранее издал указ, который гласит, что со следующей недели в республике без прививки будет запрещено посещать музеи, театры, кино, библиотеки, концертные залы. С 29 июня кафе и рестораны вместимостью более 10 человек, салоны красоты, парикмахерские, фитнес-залы, санатории и даже студенческие общежития подпадут под это же правило. Людям, не поставившим вакцину, нельзя будет пользоваться междугородним автотранспортом.

Миронов отметил, что вакцинация сама по себе не остановит распространение вируса и не спасет от болезни, а только облегчит ее течение. Он назвал введение таких ограничений «разобщением, нагнетанием страха и истерии».

Ранее в Москве, Московской и Тверской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан. Также жителей Тулы, оказавшихся в группе риска по коронавирусу, обяжут сделать прививку от COVID-19, пишет «Федеральное агентство новостей» .