Бабушкам и дедушкам хотят заплатить за воспитание внуков Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Мнения пользователей социальных сетей о целесообразности «декретных» выплат для бабушек и дедушек разделились. Некоторые считают это отличной мыслью, а другие думают, что россияне начнут врать государству, чтобы получить деньги.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова во время съезда «Единой России» заявила, что эти денежные средства станут будут большим подспорьем, особенно для молодых семей. Она напомнила, что в России давно существует традиция, что бабушки и дедушки активно участвуют в воспитании детей.

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