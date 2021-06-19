В соцсетях поспорили из-за «декретных» для бабушек и дедушек. «Любовь к внукам за деньги»

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В городе открыли для посещения детский парк. Курган, пенсионерки, бабушки, детский парк, пожилые женщины, снятие карантина
Бабушкам и дедушкам хотят заплатить за воспитание внуков Фото:

Мнения пользователей социальных сетей о целесообразности «декретных» выплат для бабушек и дедушек разделились. Некоторые считают это отличной мыслью, а другие думают, что россияне начнут врать государству, чтобы получить деньги.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова во время съезда «Единой России» заявила, что эти денежные средства станут будут большим подспорьем, особенно для молодых семей. Она напомнила, что в России давно существует традиция, что бабушки и дедушки активно участвуют в воспитании детей.

В соцсетях уверены, что внуков должны воспитывать и без дополнительных выплат
Некоторые считают, что из старшего поколения скоро некому будет воспитывать детей
В Telegram предположили, что люди начнут пользоваться этой возможностью, даже если с детьми сидит другой человек
Пользователи думают, что вместо выплат, нужно было поднять зарплаты
В Twitter напомнили об одиноких стариках, которые нуждаются в поддержке
Лишь малая чать поддержала идею омбудсмена

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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