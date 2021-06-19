Кузнецова предложила платить «декретные» новой категории россиян

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Венский фестиваль. (часть) Екатеринбург, пенсионерка, отдых на траве, бабушка с внуком
Выплаты предложили предусмотреть для бабушек и дедушек, помогающих с детьми Фото:

Бабушкам и дедушкам, которые участвуют в воспитании детей, необходимо назначать декретные выплаты. С таким предложением выступила на съезде «Единой России» уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Почему бы не предусмотреть на этот период специальные декретные выплаты для бабушек и дедушек», — предложила Кузнецова во время выступления. Она отметила, что такие выплаты будут большим подспорьем, особенно для молодых семей. Детский омбудсмен подчеркнула, что в России давно сложилась традиция участия бабушек и дедушек в воспитании детей.

Предвыборный съезд «Единой России» проходит в субботу в Москве. Президент РФ Владимир Путин озвучил список кандидатов в лидеры избирательного списка партии. В него попала в том числе и Кузнецова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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