Кузнецова предложила платить «декретные» новой категории россиян

Выплаты предложили предусмотреть для бабушек и дедушек, помогающих с детьми Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Бабушкам и дедушкам, которые участвуют в воспитании детей, необходимо назначать декретные выплаты. С таким предложением выступила на съезде «Единой России» уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Почему бы не предусмотреть на этот период специальные декретные выплаты для бабушек и дедушек», — предложила Кузнецова во время выступления. Она отметила, что такие выплаты будут большим подспорьем, особенно для молодых семей. Детский омбудсмен подчеркнула, что в России давно сложилась традиция участия бабушек и дедушек в воспитании детей.

Предвыборный съезд «Единой России» проходит в субботу в Москве. Президент РФ Владимир Путин озвучил список кандидатов в лидеры избирательного списка партии. В него попала в том числе и Кузнецова.