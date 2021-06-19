В ГИБДД объяснили грядущие изменения для водителей

Большинство нововведений для водителей основаны на действующих ПДД Фото: Илья Московец © URA.RU

Большинство нововведений для водителей, которые содержатся в проекте приказа МВД РФ и вскоре будут приняты, основаны на действующих ПДД. Об этом заявили в Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что сотрудники ГИБДД смогут фиксировать нарушения при проведении скрытого надзора на дорогах. В МВД сообщили, что полицейские будут фотографировать и снимать на видео нарушения, при этом они не обязаны быть в форме.

«ГИБДД использует скрытый надзор и сегодня. Это положение основано на законе „О полиции“, который обязывает полицейских в случае выявления правонарушений пресекать их и задерживать подозреваемых — вне зависимости от замещаемой должности, места нахождения и времени суток», — пояснили в Госавтоинспекции. Об этом пишет РБК Autonews.

При этом в законопроекте появилась норма, в соответствии с которой сотрудникам ГИБДД запретили умышленно создавать помехи для распознавания водителями специальной цветографической схемы на машинах инспекторов. Автомобилистам должен быть отчетливо виден патрульный автомобиль или сотрудник, осуществляющий надзор за движением, уточнили в Госавтоинспекции.

Также в новой редакции законопроекта МВД инспекторам запретят принимать от водителей любые документы, если в них вложены личные вещи, в том числе деньги. Сотрудники будут обязаны их владельцам и попросить передать обратно без лишних предметов. В ГИБДД добавили, что уже сейчас законом предусмотрено, что документы, передаваемые для проверки должны передаваться без обложек, удерживающих устройств и других предметов.