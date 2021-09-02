Возрастным жителям поселка тяжело добираться до соседнего ОВП Фото: Екатерина Сычкова

Единственную общую врачебную практику (ОВП) закрывают в поселке Восток (Кушва, Свердловская область). Об этом URA.RU рассказала местная жительница Галина Васева.

«Просим помочь решить проблему, сложившуюся в поселке Восток Кушвинского городского округа. На последней встрече с жителями замминистра здравоохранения [Ирены Базите] и депутата Заксобрания Сергея Никонова было обещано, что стационар в поселке не закроют, но главврач Кушвы приезжала в ОВП и сказала, что стационара больше не будет», — пожаловалась она корреспонденту URA.RU. Как говорит женщина, главврач Наталия Леонова объяснила закрытие тем, что содержать ОВП в поселке Восток экономически невыгодно.

По словам Васевой, жители поселка два года пишут в разные инстанции, но безрезультатно. «Никто не хочет взять ответственность на себя и помочь нашим жителям. Президент говорит о доступной медицине, а у нас и последнее закрывают», — жалуется Васева.

Единственный врач ведет прием граждан с другого ОВП два раза в неделю (два часа). «Ставятся уколы и все. Детского отделения нет. Прием ведется за два километра от поселка, а путь лежит через длинный железнодорожный пешеходный мост, по которому подниматься людям старшего поколения очень тяжело», — посетовала женщина. В поселке без доступной медицинской помощи остаются более 1800 человек, из которых 288 ребенка и 1546 человек взрослого населения.

Редакция URA.RU пыталась связаться с главврачом Наталией Леоновой, но ее не было на месте. Пресс-секретарь больницы также не ответила на звонок корреспондента. Был направлен запрос в пресс-службу Свердловского минздрава, где обещали разобраться и прокомментировать ситуацию.