За пару часов площадь пожара увеличилась больше, чем в 2 раза сайт пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге произошло возгорание на территории деревообрабатывающего цеха и рядом расположенного склада на улице Бурильщиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение цеха деревообработки. По оперативной информации площадь пожара составляет 500 метров квадратных», — говорится в пресс-службе местного МЧС.

Также сообщается, что произошло обрушение кровли цеха. Пожар распространился на соседний склад, и его площадь выросла до 1200 квадратных метров, передает РИА «Новости». «Быстрому распространению огня способствовали сильный ветер и большая горючая загрузка здания», — отметили в пресс-службе МЧС.

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Пожар площадью 1300 квадратных метров локализован, передает ТАСС.