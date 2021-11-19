19 ноября 2021

В Екатеринбурге загорелся цех деревообработки. Площадь пожара 1200 квадратных метров

© Служба новостей «URA.RU»
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За пару часов площадь пожара увеличилась больше, чем в 2 раза

В Екатеринбурге произошло возгорание на территории деревообрабатывающего цеха и рядом расположенного склада на улице Бурильщиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение цеха деревообработки. По оперативной информации площадь пожара составляет 500 метров квадратных», — говорится в пресс-службе местного МЧС.

Также сообщается, что произошло обрушение кровли цеха. Пожар распространился на соседний склад, и его площадь выросла до 1200 квадратных метров, передает РИА «Новости». «Быстрому распространению огня способствовали сильный ветер и большая горючая загрузка здания», — отметили в пресс-службе МЧС.

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Пожар площадью 1300 квадратных метров локализован, передает ТАСС.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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