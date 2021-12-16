Фракция Госдумы нашла способ увеличить пенсии россиян

Необходимо ввести постоянные выплаты пенсионерам, считает Сергей Миронов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Для увеличения реальных пенсий в России необходимо составить отдельную корзину из товаров, которые востребованы у пенсионеров, и исходя из нее рассчитывать «пенсионную инфляцию». Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«При расчете инфляции Росстат учитывает динамику цен по более чем 200 позициям. О большинстве этих товаров и услуг пенсионеры даже не помышляют. И когда видят официальную статистику, то не могут понять, откуда взялись эти цифры и почему они так расходятся с реальностью. Нужно составить отдельную корзину из товаров и услуг, наиболее востребованных пенсионерами, и полученный показатель „пенсионной инфляции“ использовать при расчете индексации», — сказал Миронов. Его слова приводятся в пресс-релизе СРЗП.

По словам политика, для решения проблемы бедности пенсионеров также необходимо использовать инструмент дополнительных выплат. Однако, они должны быть не разовыми, а постоянными.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин заявил, что правительство не доплатило пенсионерам сотни тысяч рублей из-за несоответствия индексации и реального уровня инфляции. В Госдуме также предложили ввести новогоднюю, «13-ю пенсию», пишет «Национальная служба новостей». Новогодняя выплата составит 10 тысяч рублей, уточняет агентство Nation News.