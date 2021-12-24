Экс-генсек ЦК КПСС: Горбачев проиграл Ельцину из-за одной ошибки

25 декабря 2021 в 07:35 Размер текста - 17 +

Никто из ГКЧП не согласился взять на себя ответственность за арест Бориса Ельцина и штурм Белого дома, рассказал Владимир Калашников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Члены ГКЧП должны были объяснить народу, что первый президент России Борис Ельцин вынудил президента СССР Михаила Горбачева согласиться с новым союзным договором между советскими республиками. Вместо этого они показывали «танцующих лебедей», заявил бывший секретарь ЦК КПСС, доктор историческим наук, профессор Владимир Калашников. «Если бы члены ГКЧП вместо того, чтобы показывать „танцующих лебедей“, объяснили народу, что Ельцин вынудил Горбачева согласиться на проект, который противоречил итогам мартовского референдума [о сохранении СССР] уже своим названием „Договор о Союзе Суверенных Государств“, исход этой акции получился бы иным. Судьбу страны решили несколько тысяч москвичей, которые вышли к Белому дому, полагая, что они защищают демократию против путчистов», — цитирует Владимира Калашникова Lenta.ru. Экс-секретарь ЦК КПСС считает, что это был «психологический проигрыш» ГКЧП. Компенсировать его можно было только с помощью штурма Белого дома и последующего ареста Ельцина, добавил Калашников. Однако никто из членов ГКЧП не захотел взять на себя такую ответственность. В том же интервью Калашников рассказал, что Горбачев мог арестовать Ельцина с помощью КГБ Белоруссии. По его мнению, Ельцин «подставился незаконным Беловежским сговором». КГБ Белоруссии готово было выполнить любой приказ Горбачева — чекисты ждали команды, потому что понимали, что договор об СНГ был «концом великой державы», рассказал Калашников. Ранее Горбачев заявил, что в развале СССР частично виноваты организаторы августовского путча 1991 года и те, подписывал Беловежское соглашение. Он назвал их действия «преступными». По мнению первого президента СССР, путч был направлен на «обман советского народа и узурпацию власти». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Члены ГКЧП должны были объяснить народу, что первый президент России Борис Ельцин вынудил президента СССР Михаила Горбачева согласиться с новым союзным договором между советскими республиками. Вместо этого они показывали «танцующих лебедей», заявил бывший секретарь ЦК КПСС, доктор историческим наук, профессор Владимир Калашников. «Если бы члены ГКЧП вместо того, чтобы показывать „танцующих лебедей“, объяснили народу, что Ельцин вынудил Горбачева согласиться на проект, который противоречил итогам мартовского референдума [о сохранении СССР] уже своим названием „Договор о Союзе Суверенных Государств“, исход этой акции получился бы иным. Судьбу страны решили несколько тысяч москвичей, которые вышли к Белому дому, полагая, что они защищают демократию против путчистов», — цитирует Владимира Калашникова Lenta.ru. Экс-секретарь ЦК КПСС считает, что это был «психологический проигрыш» ГКЧП. Компенсировать его можно было только с помощью штурма Белого дома и последующего ареста Ельцина, добавил Калашников. Однако никто из членов ГКЧП не захотел взять на себя такую ответственность. В том же интервью Калашников рассказал, что Горбачев мог арестовать Ельцина с помощью КГБ Белоруссии. По его мнению, Ельцин «подставился незаконным Беловежским сговором». КГБ Белоруссии готово было выполнить любой приказ Горбачева — чекисты ждали команды, потому что понимали, что договор об СНГ был «концом великой державы», рассказал Калашников. Ранее Горбачев заявил, что в развале СССР частично виноваты организаторы августовского путча 1991 года и те, подписывал Беловежское соглашение. Он назвал их действия «преступными». По мнению первого президента СССР, путч был направлен на «обман советского народа и узурпацию власти».