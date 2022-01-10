10 января 2022
09 января 2022

Магнитогорец избил в аптеке медиков скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Гонка с препятствиями на рекультивированной городской свалке «ECO RACE». Челябинск, кровь, медик, травма, скорая помощь, рана
Буйному мужчине понадобилась психиатрическая помощь (фото из архива) Фото:

Житель Магнитогорска (Челябинская область) напал в аптеке на медиков, которые приехали оказать ему помощь. Во время осмотра пациент стал агрессивным и начал драться с медработниками. Об этом сообщает пресс-служба охранного предприятия «Право роста».

«Сигнал с тревожной кнопки пришел из аптеки „Фармленд“, где экипаж группы быстрого реагирования встретили сотрудники скорой помощи. Мужчина пришел в аптеку, и ему там стало плохо. Сотрудники вызвали скорую, но во время оказания помощи пациент начал драться с медработниками», — говорится в сообщении официальной страницы «Права роста» в соцсети «ВКонтакте».

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции задержали нападавшего, но отказались везти его в участок. Полицейские вызвали психиатрическую бригаду и передали ей магнитогорца.

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Житель Магнитогорска (Челябинская область) напал в аптеке на медиков, которые приехали оказать ему помощь. Во время осмотра пациент стал агрессивным и начал драться с медработниками. Об этом сообщает пресс-служба охранного предприятия «Право роста». «Сигнал с тревожной кнопки пришел из аптеки „Фармленд“, где экипаж группы быстрого реагирования встретили сотрудники скорой помощи. Мужчина пришел в аптеку, и ему там стало плохо. Сотрудники вызвали скорую, но во время оказания помощи пациент начал драться с медработниками», — говорится в сообщении официальной страницы «Права роста» в соцсети «ВКонтакте». Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции задержали нападавшего, но отказались везти его в участок. Полицейские вызвали психиатрическую бригаду и передали ей магнитогорца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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