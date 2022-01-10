Магнитогорец избил в аптеке медиков скорой помощи

Буйному мужчине понадобилась психиатрическая помощь (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Магнитогорска (Челябинская область) напал в аптеке на медиков, которые приехали оказать ему помощь. Во время осмотра пациент стал агрессивным и начал драться с медработниками. Об этом сообщает пресс-служба охранного предприятия «Право роста».

«Сигнал с тревожной кнопки пришел из аптеки „Фармленд“, где экипаж группы быстрого реагирования встретили сотрудники скорой помощи. Мужчина пришел в аптеку, и ему там стало плохо. Сотрудники вызвали скорую, но во время оказания помощи пациент начал драться с медработниками», — говорится в сообщении официальной страницы «Права роста» в соцсети «ВКонтакте».

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции задержали нападавшего, но отказались везти его в участок. Полицейские вызвали психиатрическую бригаду и передали ей магнитогорца.