По мнению общественников, городок угрожает здоровью детей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске качели рухнули вместе с ребенком в детском городке в Ленинском районе. По словам активистов регионального отделения ОНФ, сам детский городок начал разваливаться.

«В Ленинском районе Челябинска игровой городок на улице Стахановцев, установленный два года назад по федеральной программе „Формирование комфортной городской среды“, разрушается. Недавно обрушились качели вместе с ребенком и он чудом не получил травму. ООО „Управляющая компания Ленинского района“ на жалобы не реагирует», — сообщили в ОНФ.

По словам жителей, осенью 2021 года сооружение начало шататься и качели рухнули вместе с ребенком, едва не придавив его перекладиной. После этого случая исполнитель убрал конструкцию. Однако под Новый год городок вернули на прежнее место и, по утверждениям жильцов, конструкцию не закрепили, а просто поставили на мерзлую землю.

Общественники отмечают, что на площадке отсутствует специальное покрытие, позволяющее уберечь детей от травм. По их мнению, данную конструкцию нельзя эксплуатировать в том виде, в котором она находится сейчас. Активисты зафиксировали выступающие острые элементы — саморезы, болты без заглушек, о которые могут пораниться дети.

На звонок корреспондента URA.RU глава Ленинского района Челябинска Александр Орел не ответил. Дозвониться до ООО «Управляющая компания Ленинского района» также не удалось.

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