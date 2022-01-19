Челябинец купил билет за 40 рублей и выиграл 11 миллионов

Мужчина угадал все цифры лотерейного билета (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Челябинска купил лотерейный билет за 40 рублей и выиграл более 11,3 млн рублей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Столото».

«19 января одному из жителей Челябинска посчастливилось выиграть суперприз гослотереи «Спортлото «5 из 36» — 11 млн 319 тыс. 988 рублей. Участнику повезло в 42036-м тираже», — заявили в пресс-служба «Столото».

По правилам лотереи «Спортлото «5 из 36» суперприз выигрывает тот, кто угадает все пять чисел в первом поле билета и одно — во втором. Победитель отметил в первом поле 24, 9, 11, 15, 32 и 1 — во втором, благодаря чему и стал миллионером.

Согласно статистике, Челябинская область заняла шестую строчку среди самых удачливых регионов по итогам новогоднего тиража «Русского лото». В праздничном тираже жители области в совокупности выиграли почти 46 млн рублей.

Ранее устроители лотереи сообщали, что водитель из Челябинской области Юрий Иванов выиграл квартиру стоимостью 1,7 млн рублей. Водитель приобрел билет по совету продавца лотерейного киоска.

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