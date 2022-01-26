Один из поездов в результате столкновения сошел с рельсов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В промышленной зоне Нижнего Тагила столкнулись два поезда, один из которых сошел с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В вечернее время 26 января на станции Коксохим при производстве маневровых работ произошло столкновение двух составов», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Один из поездов сошел с рельсов, но не опрокинулся.

Столкнувшиеся составы не повредили пути. В результате происшествия никто не пострадал. Нижнетагильская транспортная прокуратура проводит проверку.

По данным источника URA.RU, ночью движение было восстановлено. Столкновение поездов не сказалось на работе предприятия. Агентство обратилось к представителю коксохимического производства. Он пообещал прокомментировать инцидент позднее.

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Обновлено 27 января 11:47 (09:47 мск):

«Движение по железнодорожным путям на станции Коксохим восстановлено в ?2:00 27? января, на производственный процесс инцидент не повлиял. Схода вагонов и повреждения путей не было. Нет пострадавших и вреда от происшествия для окружающей среды. На предприятии проводится разбор причин происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе Нижнетагильского металлургического комбината.

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