21 февраля 2022

Жену полковника, нанятую в главк МВД с липовой справкой, простили. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комиссии по местному самоуправлению. Курган , депутат, чиновник, документы, руки, бумаги к заседанию
Источник сообщил, что Саковскую уволили по соглашению сторон Фото:

В управлении на транспорте МВД УрФО не стали наказывать сотрудницу в Екатеринбурге Надежду Саковскую, которую подозревали в подделке справки о службе в Федеральной налоговой службе. Об этом URA.RU сообщил источник в главке МВД.

«Когда в ведомстве обнаружили, что в справке Н. Саковской вместо 10 лет реальной службы указано 15 лет, ее дело замяли и не стали привлекать к ответственности. Вместо того, чтобы уволить ее по отрицательным мотивам и взыскать переплату более 250 000 рублей за не отслуженные пять лет в ФНС, ее уволили по соглашению сторон», — рассказал собеседник агентства.

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Жену полковника устроили в уральский главк МВД с липовой справкой. Инсайд

По его словам, в справке ФНС содержится ложная информация о сроке службы в ведомстве. Источник рассказал, что ее муж Вадим Саковский, который устроил супругу в органы внутренних дел после работы в налоговой, продолжает трудиться в МВД на руководящей должности.

Начальник пресс-службы Уральского управления МВД на транспорте Елена Епимахова в разговоре с URA.RU рассказала, что кадровые решения в ведомстве проводят в соответствии с законодательством. Документы Саковской прошли проверку. Нарушений при этом не нашли.

Агентство направило запрос в Федеральную налоговую службу. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что Саковская пыталась уйти на пенсию из УТ МВД по УрФО. Однако она не смогла сделать этого, поскольку вместо положенных 15 лет в ФНС прослужила лишь 10, но в справке было указано на пять лет больше.

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В управлении на транспорте МВД УрФО не стали наказывать сотрудницу в Екатеринбурге Надежду Саковскую, которую подозревали в подделке справки о службе в Федеральной налоговой службе. Об этом URA.RU сообщил источник в главке МВД. «Когда в ведомстве обнаружили, что в справке Н. Саковской вместо 10 лет реальной службы указано 15 лет, ее дело замяли и не стали привлекать к ответственности. Вместо того, чтобы уволить ее по отрицательным мотивам и взыскать переплату более 250 000 рублей за не отслуженные пять лет в ФНС, ее уволили по соглашению сторон», — рассказал собеседник агентства. По его словам, в справке ФНС содержится ложная информация о сроке службы в ведомстве. Источник рассказал, что ее муж Вадим Саковский, который устроил супругу в органы внутренних дел после работы в налоговой, продолжает трудиться в МВД на руководящей должности. Начальник пресс-службы Уральского управления МВД на транспорте Елена Епимахова в разговоре с URA.RU рассказала, что кадровые решения в ведомстве проводят в соответствии с законодательством. Документы Саковской прошли проверку. Нарушений при этом не нашли. Агентство направило запрос в Федеральную налоговую службу. Ответа на момент публикации не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что Саковская пыталась уйти на пенсию из УТ МВД по УрФО. Однако она не смогла сделать этого, поскольку вместо положенных 15 лет в ФНС прослужила лишь 10, но в справке было указано на пять лет больше.
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